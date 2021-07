Populismus-Experte Jan-Werner Müller

"Die Polarisierung ist natürlich nicht verschwunden nach Trump"

In den USA scheint die Rechte geschwächt, in mehreren Ländern haben populistische Regierungen in der Pandemie versagt. Hat sich das Phänomen erschöpft? Politologe Jan-Werner Müller warnt davor, das anzunehmen. Von Alexandra Föderl-Schmid