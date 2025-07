Mehr als 80 Personen sterben in Texas nach sintflutartigen Regenfällen. Die Behörden weisen sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Von Fabian Fellmann, Washington

Wunder und Katastrophe sind sich am Guadalupe River in Texas besonders nahe in diesen Tagen. In amerikanischen Medien macht ein Video aus Center Point die Runde. Eine Frau hält sich an einem Baum fest, unter ihr die reißenden Fluten des braunen Flusses. Anwohner rufen Hilfe herbei, Polizisten gelingt die Rettung. Mehr als 20 Kilometer weit hatte der Guadalupe River die Camperin mitgerissen, über drei Staudämme hinweg. Sechs Stunden lang trieb sie an Trümmern vorbei: Bäumen, Kühlschränken, Wohnmobilen.