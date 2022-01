Eine Geiselnahme in einer Synagoge hat am Samstag eine Stadt in Texas in Atem gehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen mit dem Geiselnehmer drangen Spezialkräfte am Samstagabend (Ortszeit) in die Synagoge ein und befreiten die Geiseln, wie die Polizei in der Stadt Colleyville nahe Dallas mitteilte. Der Geiselnehmer sei ums Leben gekommen. Wie genau, ließ die Polizei offen. US-Medien berichteten, der Geiselnehmer habe eine Gefangene mit mutmaßlichen Verbindungen zur Terrorgruppe Al-Kaida freipressen wollen. Die Polizei äußerte sich nicht zum Motiv der Tat. Der Mann hatte am Samstag während eines Gottesdienstes vier Geiseln genommen und sich über Stunden mit ihnen in dem Gebäude verschanzt. Behörden in anderen US-Städten verstärkten als Reaktion ihre Präsenz an Synagogen und jüdischen Einrichtungen.