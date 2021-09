Das umstrittene texanische Abtreibungsgesetz bleibt nach einem Votum von fünf zu vier Richterstimmen des Obersten Gerichts in Washington vorerst in Kraft. Die Richter wiesen am späten Mittwochabend (Ortszeit) einen Eilantrag von Abtreibungsanbietern und anderen ab, die eine Blockade forderten. Das texanische Gesetz verbietet jede Abtreibung ab der sechsten Schwangerschaftswoche ohne Ausnahme. Die Richter deuteten an, ihr Urteil bleibe vermutlich nicht das letzte Wort, da weitere Klagen kommen können. Richterin Sonia Sotomayor nannte die Entscheidung der Mehrheitsfraktion im Richterkollegium "verblüffend". Die konservativen Richter verweigerten den Frauen in Texas ein verfassungsmäßiges Recht. Sie und die drei anderen liberalen Richter hatten in Separatvoten ihre Uneinigkeit mit den konservativen Kollegen erklärt.