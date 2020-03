Spanien baut ein Konferenzzentrum in Madrid zu einem Militärlazarett um, das Tausende Patienten aufnehmen soll. Das Lazarett soll 5500 Betten umfassen, darunter auch Intensivbetten. Spanien ist in Europa nach Italien am stärksten von der Pandemie betroffen. 235 Menschen starben dort binnen 24 Stunden an der Lungenkrankheit COVID-19, so viele wie noch nie an einem Tag bisher.

Für Diskussionen sorgte in Italien die Nachricht, dass die Privatfirma Copan Diagnostics aus Brescia, einer Stadt im lombardischen Krisenzentrum, eine halbe Million Testkits für die Erkennung des Coronavirus nach Amerika verkauft hat, obschon es im eigenen Land an den nötigen Stäbchen mangelt. Die Lieferung wurde mit einer Maschine des Typs C-17 Globemaster der US-Air-Force nach Memphis gebracht, wie das Pentagon bestätigte. Gestartet war die Flugzeug auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Aviano. Die Firma aus Brescia ließ ausrichten, an der Operation sei nichts obskur: Die Kits seien für private Kunden bestimmt gewesen, nicht für die amerikanische Regierung. Für den Transport sei nur deshalb ein Militärflugzeug eingesetzt worden, weil derzeit keine zivilen Maschinen in die USA flögen. Außerdem stehe der Kauf ihrer Ware allen offen. Das Problem in Italien seien nicht die Stäbchen, sondern die mangelhafte Ausrüstung der Labore.

In vielen Ländern in Afrika rücken die Menschen zusammen, zeigen Solidarität. Manche aber suchen auch Schuldige. In Äthiopien, so berichtet die dortige US-Botschaft, seien Ausländer mit Steinen beworfen, angespuckt und bedroht worden. Einigen sei die Mitfahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln untersagt worden. Die Äthiopier haben Gästen aus dem Ausland schon immer "Ferengi" hintergerufen. Es war eine freundliche Begrüßung. Jetzt ist es ein Schimpfwort. Premier Abiy Ahmed rief seine Landsleute dazu auf, sich friedlich und solidarisch zu verhalten. "Die Angst vor dem Virus darf uns nicht unserer Humanität berauben." Der Virus habe keine Nationalität, er bedrohe alle Menschen gleichermaßen.

Die Zahl der Fälle in der Schweiz und Liechtenstein ist binnen eines Tages deutlich gestiegen. Angaben des Bundesamtes für Gesundheit vom Freitag zufolge wurden 4840 Personen positiv getestet. Dies entspricht einem Anstieg von 952 Fällen im Vergleich zum Vortag. 43 Menschen seien gestorben.

In Sri Lanka sollte von Freitagabend Abend bis Montagmorgen eine landesweite Ausgangssperre verhängt werden. Zudem wurden die Moscheen angewiesen, zu schließen.

Etwa zehn Prozent der 22 Millionen Einwohner sind Muslime. Sri Lanka zählte bis Freitag 65 bestätigte Infektionen. Am Donnerstag (Ortszeit) wurden auch Fälle aus El Salvador, Nicaragua und Haiti gemeldet. Damit ist nun ganz Lateinamerika ebenso wie der allergrößte Teil der Karibik von der Coronakrise betroffen. Die Länder reagieren sehr unterschiedlich. In Mexiko ist die Zahl der bestätigten Fälle in nur 24 Stunden von 46 auf mehr als 150 gestiegen. Das Land plant seine Nordgrenze zu den USA zu schließen, ansonsten betonte Staatschef Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag, auch weiter keine Ausgangssperre verhängen zu wollen. Ganz anders ist die Lage in Argentinien: Seit Freitag gilt eine generelle Ausgangssperre, Flugverbindungen sind weitestgehend eingestellt und die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen. Ähnliche Regelungen sind in Peru und Ecuador in Kraft und auch Brasilien schließt weitestgehend seine Grenzen und verbietet Europäern und Bürger aus China, Japan, Südkorea und Australien die Einreise. Mindestens sechs Menschen sind in Brasilien an einer Erkrankung mit dem Virus gestorben, es gibt mehr als 600 bestätigte Infektionen. Gemessen an der Einwohnerzahl ist aber Chile das Land in Lateinamerika, das die Pandemie am schwersten trifft. Offiziell haben sich 342 Menschen infiziert, die Regierung von Staatschef Sebastián Piñera reagierte nur zögerlich. Zugleich sagen Kritiker, die Regierung nutze das Virus, die Errungenschaften der monatelangen sozialen Proteste zunichte zu machen. Kaum war am Donnerstag ein Ausnahmezustand in Kraft, begannen Putzkolonnen Plätze in der Hauptstadt Santiago von regierungskritischen Graffiti zu säubern. Ein für Ende April geplante Verfassungsreferendum soll auf Oktober verschoben werden.