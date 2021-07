Von Nico Fried, Andreas Glas und Henrike Roßbach

Markus Söder ist ein einflussreicher Mann, was neben ihm selbst wohl auch die meisten anderen Politikverantwortlichen in München, Berlin und Düsseldorf bejahen dürften - nach Begeisterung sortiert, in absteigender Reihenfolge. Am Dienstagabend aber hat Söder, der seine Bedeutung ja nur selten bescheiden interpretiert, selbst für seine Verhältnisse noch ein Schippchen oben draufgelegt. Nachdem er fertig war mit seinem Interview in den "Tagesthemen", konnte der geneigte Zuschauer nicht nur ein weiteres Mal zu dem Schluss kommen, dass der bayerische Ministerpräsident den Bund vor sich hertreibt. Sondern dass er nun auch noch der erste ist, der bundespolitische Entscheidungen verkündet.