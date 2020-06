Tesla baut in Brandenburg seine dritte Gigafactory, in Grünheide. Dort sollen ab nächstem Jahr 500.000 Autos pro Jahr vom Band laufen. Doch der Ort hat eine bewegte Geschichte.

Tesla baut eine Giga-Factory in Grünheide. Dort sollen ab nächstem Jahr 500.000 Autos vom Band laufen. Doch das Gelände der Mega Factory hat eine Stasi Geschichte, die nur wenige kennen ...

Die Kleinstadt in Brandenburg steht im Rampenlicht: Elon Musk baut hier eine Gigafactory und hält an seinem engen Zeitplan fest. Auch trotz Corona-Krise. Umweltverbände und Bürgerinitiativen protestieren. Sie fürchten, dass die Fabrik ihre Grundwasserversorgung ruiniert. Aber zwischen Protesten und Bauplänen schimmert eine Geschichte hervor. Die ehemalige Stasi-Geschichte von Grünheide. An der Stelle, wo ab nächstem Jahr Autos vom Band laufen sollen, wurden vor 30 Jahren noch west-deutsche Briefe und Pakete systematisch ausgeraubt. Ihr Inhalt wurde dann dem Staatshaushalt zugeführt. Allein von 1984 bis 1989, also in einem Zeitraum von fünf Jahren, wurden mehr als 33 Millionen D-Mark entnommen. Gleichzeitig lebten in dem Ort auch einige der größten DDR-Regime-Kritiker. Wie geht dieser historische Ort mit seinem neuem Großprojekt um? Darum geht es heute bei "Das Thema".

Renate Meinhof ist Seite Drei Redakteurin der Süddeutschen Zeitung. Seit Elon Musk's Ankündigung der Giga Factory letzten November, war sie mehrmals in Grünheide vor Ort und hat über die Geschichte des Ortes sowie die aktuellen Proteste berichtet.

