Die Baumhäuser im Protestcamp gegen die Erweiterungspläne des E-Autobauers Tesla im brandenburgischen Grünheide dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Potsdam wies entsprechende Auflagen der Polizei am Dienstag zurück. Eine Räumung des Camps am Autowerk von Tesla ist damit vorerst nicht möglich. Die "allgemeinen Erwägungen zu einer Unvereinbarkeit des Protestcamps einschließlich der Baumhäuser mit naturschutzrechtlichen und baurechtlichen Vorschriften für die versammlungsrechtlich gebotene Gefahrenprognose" reichten laut der Begründung des Gerichts nicht aus. Die Aktivisten, die derzeit einen Teil eines Waldes besetzen, hatten in einem Eilantrag gegen die Auflagen geklagt.