Las Vegas:Tödlicher Vorfall mit Cybertruck von Tesla - Terrorverdacht

Bei der Explosion eines Cybertrucks von Tesla vor dem Trump-Hotel in Las Vegas ist eine Person ums Leben gekommen. Mehrere Menschen seien verletzt worden, als das Fahrzeug in Flammen aufging, teilte die örtliche Polizei mit. Die Behörden ermittelten wegen Terrorverdachts, berichteten lokale Medien.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen um 8.40 Uhr Ortszeit. Kevin McMahill, Sheriff des Las Vegas Metropolitan Police Department, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass eine Person tot im Inneren des 2024er-Modells des Cybertrucks aufgefunden wurde. Sieben weitere Personen wurden leicht verletzt.

Es sei zuerst Rauch an dem Wagen zu sehen gewesen, der vor dem Eingang des Hotels gehalten habe, dann habe es eine große Explosion gegeben, zitierte die New York Times den Sheriff. Die Ursache für die Explosion sei bislang unklar, sagte die Polizei. CNN zufolge ist auch die Bundespolizei FBI in die Ermittlungen involviert.

Der Cybertruck ist ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie, gebaut vom US-Elektroautohersteller Tesla, dessen Chef Elon Musk ist. Der Tech-Milliardär, dem auch die Plattform X gehört, gilt als enger Berater von Donald Trump. In einer ersten Reaktion auf seiner Plattform X erklärte Musk, der Vorfall werde vom „gesamten Tesla Senior Team“ untersucht. „So etwas haben wir noch nie gesehen.“

Musk: Ursache war großes Feuerwerk und/oder Bombe

Später postete Musk: „Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte.“ Belege dafür nannte er nicht und nannte auch keine Quelle für die Angabe.

Eric Trump, Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, bestätigte auf der Plattform X den Brand eines Elektroautos vor dem Hotel der Familie in Las Vegas. Er dankte darin der Feuerwehr und der Polizei für ihren schnellen Einsatz.

Sheriff: Polizei wegen des Anschlags in New Orleans besonders wachsam

„Wie Sie sich vorstellen können, treffen wir nach einer Explosion hier auf dem berühmten Las-Vegas-Boulevard alle notwendigen Vorkehrungen, um die Sicherheit unserer Gemeinschaft zu gewährleisten. Wir suchen nach weiteren Sprengsätzen“, sagte Sheriff McMahill und fügte hinzu, dass derzeit keine weitere Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe.

Die Polizei sei wegen des Anschlags in New Orleans besonders wachsam, sagte McMahill. In der US-Südstaatenmetropole war während der Silvesterfeierlichkeiten ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gerast und hatte nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet und 35 weitere verletzt.