US-Behörden haben die Leiche im vor einem Trump-Hotel in Las Vegas explodierten Tesla -Cybertruck identifiziert. Nach Angaben der Polizei, die sich auf einen Bericht des Gerichtsmediziners von Clark County beruft, handelt es sich dabei um einen US-Armeesoldaten aus dem Bundesstaat Colorado, der in Deutschland stationiert gewesen sei.

Der 37-Jährige habe sich selbst durch einen Schuss in den Mund getötet. Da die Leiche des Mannes bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, musste die Polizei für die endgültige Identifizierung die Ergebnisse einer DNA-Analyse abwarten. Die Strafverfolgungsbehörden fanden zudem einen Militärausweis, einen Reisepass, ein iPhone und Kreditkarten in dem Tesla-Fahrzeug.

Ein naher Verwandter des Mannes sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Mann sei ein begeisterter Soldat und ein Anhänger des designierten US-Präsidenten Donald Trump gewesen. Aus US-Kreisen verlautete, der Mann sei unter anderem mit dem Bronze Star für Tapferkeit ausgezeichnet worden. Er habe fünf Kampfeinsätze in Afghanistan absolviert.

Die Bundespolizei FBI teilte erneut mit, man habe bisher keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Lkw-Anschlag vom Neujahrstag in New Orleans, bei dem 15 Menschen getötet wurden, und der Cybertruck-Explosion in Las Vegas am selben Tag feststellen können.

Die Explosion ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen um 8.40 Uhr Ortszeit - nur wenige Stunden nach einem tödlichen Zwischenfall in New Orleans, bei dem ein Pick-up in eine Menschenmenge gerast war. Kevin McMahill, Sheriff von Clark County und Leiter des Las Vegas Metropolitan Police Department erklärte auf einer Pressekonferenz, dass eine Person tot im Inneren des 2024er-Modells des Cybertrucks aufgefunden wurde. Sieben weitere Personen wurden leicht verletzt.

Sowohl der Cybertruck als auch das Fahrzeug, das bei dem Angriff in New Orleans eingesetzt wurde, seien über den Carsharing-Dienst Turo gemietet worden, sagte McMahill.

Polizeiangaben zufolge verbrachte der Fahrer des Cybertrucks die meiste Zeit auf dem Stützpunkt Fort Carson im US-Bundesstaat Colorado sowie in Deutschland. Er sei im Rahmen eines genehmigten Urlaubs aus Deutschland zurückgekehrt. Zur Spezialeinheit Green Berets heißt es auf der Internetseite der US Army, die dazugehörigen Elitesoldaten seien auf Guerilla-Kriegsführung und unkonventionelle Taktiken in Auslandseinsätzen spezialisiert. Einer der Ermittler in dem Fall sagte allerdings, das „Niveau“ bei der Vorgehensweise mit den explosiven Materialien sei „nicht das, was wir von einer Person mit dieser Art von militärischer Erfahrung erwarten würden“.

Musk: „So etwas haben wir noch nie gesehen“

Der Cybertruck ist ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie, gebaut vom US-Elektroautohersteller Tesla, dessen Chef Elon Musk ist. Der Tech-Milliardär, dem auch die Plattform X gehört, gilt als enger Berater von Donald Trump. In einer ersten Reaktion auf seiner Plattform X erklärte Musk, der Vorfall werde vom „gesamten Tesla Senior Team“ untersucht. „So etwas haben wir noch nie gesehen.“

Später postete Musk: „Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte.“ Belege dafür oder eine Quelle für die Angabe nannte er nicht.