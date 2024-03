Brandanschlag bei Tesla:"Das schadet der Sache"

Tatort Hochspannungsmast: Die Polizei sucht am Dienstag in Grünheide nach Spuren der Brandstiftung.

Von Jan Heidtmann und Finn Walter, Grünheide/Berlin

Der Bahnhof Fangschleuse in der brandenburgischen Gemeinde Grünheide hat in den vergangenen Monaten einen enormen Aufschwung erlebt: Aus der kleinen Provinzhaltestelle ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für das nahe Werk des US-Autobauers Tesla geworden. Doch am Dienstagmittag sind hier keine Arbeiter zu sehen, stattdessen steigen zehn junge Menschen mit großen Rucksäcken aus dem Zug.