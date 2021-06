Die Kölnerin Gönül Örs ist von einem Gericht in Istanbul unter anderem wegen Terrorvorwürfen zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden. Eine Ausreisesperre gegen die 39-Jährige wurde allerdings aufgehoben, wie die Richter am Donnerstag entschieden. Örs sagte, sie wolle das Land so bald wie möglich verlassen. Ihr wurde laut Gerichtsakten vorgeworfen, 2012 in Köln mit neun weiteren Personen ein Schiff besetzt, Banner aufgehangen und Slogans der verbotenen kurdischen Gruppe PKK gerufen zu haben. In Deutschland wurden Ermittlungen gegen Örs in dem Fall nach Angaben ihrer Anwältin eingestellt. Örs war im Mai 2019 in die Türkei gereist, um ihre damals inhaftierte Mutter, die Sängerin Hozan Cane, im Gefängnis zu besuchen, und wurde selbst festgenommen.