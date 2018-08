16. August 2018, 15:04 Uhr Terrorvorwürfe Erneut Deutscher in der Türkei verhaftet

Der Hamburger Taxifahrer war bei seiner Mutter zu Besuch. Seinem Anwalt zufolge wird ihm vorgeworfen, über soziale Medien PKK-Propaganda verbreitet zu haben.

In der Türkei ist erneut ein Deutscher wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Ilhami A. ist seinem Anwalt zufolge am Mittwoch im kurdischen Teil der Türkei in der Provinz Elazig festgenommen worden. Ein Gericht hat demnach bereits gegen den 46-Jährigen Untersuchungshaft verhängt. Ihm werde vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK verbreitet zu haben, sagt sein Anwalt. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Nach Recherchen des Senders ist A. deutscher Staatsbürger und lebt seit 1992 in Deutschland. Er arbeitet in Hamburg als selbstständiger Taxifahrer. Der Deutsche hatte in seinem Heimatdorf Saribasak seine Mutter besucht. Augenzeugen berichten, türkische Sicherheitskräfte hätten am frühen Morgen deren Wohnung durchsucht und den Hamburger mitgenommen.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. Die Deutsche Botschaft in Ankara werde die konsularische Betreuung einleiten.

Türkischen Angaben zufolge sind in dem Land derzeit sieben weitere Deutsche aus "politischen Gründen" in Haft. Der 73-jährige Enver Altayli sitzt seit fast genau einem Jahr ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft. Erst Ende Juli war der Deutsche Dennis E. im südtürkischen Hatay verhaftet worden. Auch ihm wird vorgeworfen, über soziale Medien Propaganda für die PKK verbreitet zu haben. Türkei und EU stufen die PKK als Terrororganisation ein.