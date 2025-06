Die Polizei geht weiter gegen mutmaßliche „Reichsbürger“ vor. Bei einer Razzia ist am Montag im Landkreis Rostock das Haus eines 54 Jahre alten Mannes durchsucht worden. An dem Einsatz in Groß Wokern waren etwa 50 Beamte beteiligt, wie das Landeskriminalamt mitteilte, darunter auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos. Geleitet werden die Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg. Nach Angaben einer Sprecherin steht der 54-Jährige im Verdacht, eine terroristische Vereinigung unterstützt und sich bei der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens der Beihilfe schuldig gemacht zu haben. Dabei handelt es sich um die sogenannte „Kaiserreichsgruppe“. Diese soll sich spätestens im Januar 2022 mit dem Ziel eines gewaltsamen Umsturzes zusammengeschlossen und eine Entführung des früheren Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach geplant haben. Gegen andere Mitglieder der Gruppe laufen bereits Ermittlungs- und Strafverfahren.