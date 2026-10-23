Ein Mann hat am Freitag in der Nähe von Paris aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten eröffnet und dabei einen Mensch getötet. Vier Personen wurden bei dem Vorfall verletzt, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, wie die französischen Behörden mitteilten. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest. Die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Trappes, Ali Rabeh, sagte dem Fernsehsender BFMTV, der Schütze habe „offenbar wahllos das Feuer eröffnet und schien die Absicht zu haben, ein Massaker anzurichten“. Der Mann war demnach auf einer Straße von Trappes in die Nachbargemeinde La Verriere unterwegs und wohnte in einer nahegelegenen Stadt. Das verletzte zwölfjährige Mädchen wurde dem Sender BFM zufolge von acht Kugeln getroffen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft will prüfen, ob es sich um einen terroristischen Akt handelt oder die Tat rassistisch, religiös oder anders motiviert war.