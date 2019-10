Wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat steht eine 21-Jährige von Mittwoch an in Düsseldorf vor Gericht. Sie soll laut Anklage als 15-Jährige nach Syrien gereist sein und sich dem IS angeschlossen haben. Der Frau mit deutschem und algerischem Pass werden Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Sie soll ein jesidisches Mädchen und zwei jesidische Frauen als Sklavinnen gehalten haben.