Eine 14-Jährige, die mutmaßlich einen islamistisch motivierten Terrorplan geschmiedet hatte, ist in Österreich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die IS-Sympathisantin wurde am Landgericht in Graz der terroristischen Vereinigung und des Verbrechens der kriminellen Organisation für schuldig befunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagte mit einem Mädchen in Deutschland über einen Messerangriff an einem belebten Platz im Zentrum von Graz in einem Chat kommuniziert. Die Gesprächspartnerin wurde verhaftet, deutsche Behörden verständigten die österreichische Polizei. Die Staatsanwaltschaft nannte auf Nachfrage keine Details zu der Verdächtigen in Deutschland.