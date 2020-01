Frankreichs Präsident Macron will in Westafrika stärker gegen Terror vorgehen, zusammen mit den Staatschefs der Region und der EU. Unterdessen wächst der Unmut der Menschen vor Ort.

Detailansicht öffnen Vorerst in Sicherheit: Zwei Kinder, die vor Übergriffen durch Dschihadisten geflohen sind, im Innenhof ihrer Gastfamilie in Ségou, Mali. (Foto: Michele Cattani/AFP)

Das Treffen beginnt mit einer Lektion in Demut. Bevor Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sich mit den Präsidenten von Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad in das Schloss von Pau zurückzieht, gehen die Staatschefs gemeinsam zur örtlichen Militärkaserne. Von dort aus wurden seinerzeit sieben der 13 französischen Soldaten entsandt, die Ende November in Mali bei einem Hubschrauberzusammenstoß ums Leben kamen.

Macron und seine Gäste legen einen Kranz für die Gefallenen nieder. Die Botschaft ist klar: Paris will, dass die Staaten der afrikanischen Sahelzone den Einsatz der französischen Armee nicht nur einfordern, sondern würdigen. Im Rahmen der Antiterror-Operation Barkhane hat Frankreich 4500 Soldaten in den Sahelstaaten stationiert. Ein gefährlicher Einsatz, zu dem Macron seit dem Hubschrauberabsturz ein klareres Bekenntnis einfordert. "Wollen Sie unsere Präsenz?", hatte Frankreichs Präsident die afrikanischen Präsidenten im Dezember im Rahmen des Nato-Gipfels gefragt. Kurz sah es so aus, als stelle Macron die Operation infrage. Anlässlich seines Weihnachtsbesuchs in einer französischen Militärbasis an der Elfenbeinküste war davon allerdings keine Rede mehr. Bei Entenstopfleber und Orangen sagte Macron, er wolle dem Einsatz in den Sahelstaaten "neue Tiefe, neue Verpflichtungen und neue Kraft" geben.

Der Gipfel in Pau verdeutlichte, dass die Terrorbekämpfung in Westafrika inzwischen nicht mehr nur als afrikanisches und französisches Problem angesehen wird. Für die Europäische Union nahmen der Außenbeauftragte Josep Borrell und EU-Ratspräsident Charles Michel an einem Arbeitsabendessen teil. Michel, der im Dezember die Nachfolge von Donald Tusk angetreten hat, war zuletzt in Ankara und Kairo unterwegs, um einerseits in Nahost für Deeskalation zu werben und andererseits den Anspruch einer stärkeren Rolle der EU auf globaler Bühne zu unterstreichen. Manche Aussagen des Belgiers ("Ich will, dass die EU an diesem Spiel teilnimmt") wirken angesichts der dramatischen Lage unglücklich und verstärken den Eindruck einer ohnmächtigen EU, aber die enorme strategische Bedeutung der Sahelzone hat Michel erkannt. Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass zum nächsten EU-Gipfel Ende März die Präsidenten der G 5 nach Brüssel eingeladen werden sollen. Das Ziel ist klar: Der Kampf gegen Terror in der Sahelzone soll auf der Agenda bleiben und alle 27 EU-Mitglieder stärker darüber nachdenken, welchen Beitrag sie leisten können.

Mali gilt als das Epizentrum des Konflikts und war 2012 einem Staatszerfall nahe. Eine Koalition aus Rebellen, radikalen Islamisten und Tuareg-Separatisten hatte das Territorium im Norden erobert. Zwar konnte die malische Armee durch die Unterstützung der Franzosen den Norden zurückerobern, doch trotz der Präsenz des ausländischen Militärs kommt die Region nicht zur Ruhe. Von dem Binnenstaat aus haben sich die Terroristen in den vergangenen Jahren erfolgreich in die Nachbarstaaten ausgebreitet.

Im Internet kursieren Gerüchte, die Franzosen lieferten den Islamisten Motorräder

Macrons Wunsch nach einem "politischen und strategischen Rahmen" für den Kampf gegen Terrorismus in der Region wird durch Proteste in den afrikanischen Ländern befeuert. In Niger, wo vergangenen Woche fast 90 Soldaten von Islamisten getötet wurden, protestierten Studenten gegen die Präsenz der französischen Streitkräfte. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Anfang des Monats rund 300 Demonstranten in Bandiagara in Zentral-Mali Fahrzeugen der UN den Weg versperrten. Laut lokalen Medien und der französischen Nachrichtenseite France24 riefen die Menschen: "Nieder mit Minusma", so der Name der UN-Mission. Frauen und Kinder sollen am Ortseingang Steine auf die Blauhelmsoldaten geworfen haben. Demonstranten in der Hauptstadt Bamako hielten Schilder hoch, auf denen sie neben einem Ende der Minusma-Mission auch den Rücktritt von Präsident Ibrahim Boubacar Keita forderten.

Unter den Demonstranten bei einer Kundgebung im Januar war auch der Oppositionsführer und ehemalige Herausforderer des Präsidenten bei der vergangenen Wahl, Soumaïla Cissé, und Imam Mahmoud Dicko, Präsident des Hochislamischen Rates von Mali. Beide verurteilten die Untätigkeit des Staates. Der Frust über die mangelnden Erfolge der Regierung im Kampf gegen die Terroristen mischt sich mit Ressentiments gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Der malische Sänger Salif Keïta warf im November in einem Video auf Facebook dem malischen Präsidenten vor, er habe sich "dem kleinen Macron" unterworfen: "Die Malier sind müde, die Malier sind arm wegen dieses Krieges, der niemals endet". Er behauptet zudem, dass Frankreich die Dschihadisten finanzieren würde, was die französische Botschaft in Bamako in einer Botschaft auf Facebook irritiert zurückwies. Gerüchte und gezielte Desinformation in sozialen Netzwerken breiten sich aus: Die französischen Soldaten stehlen Gold, sie liefern den Islamisten Motorräder, heißt es da etwa, oder dass die Kollision der zwei französischen Hubschrauber nie stattfand.

Das belastete Verhältnis zwischen den afrikanischen Staaten und Frankreich sprach Macron am 21. Dezember in Abidjan bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten der Elfenbeinküste, Alassane Quattara, direkt an. "Frankreich wird heute zu häufig so wahrgenommen, als vertrete es einen hegemonialen Anspruch", so Macron. Dies wurzele im "Kolonialismus, der ein schwerer Fehler der Republik" gewesen sei. Er wolle deshalb nun eine "neue Seite aufschlagen".