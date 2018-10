29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Terrorismus Viele Verletzte bei Anschlag in Tunis

Eine Selbstmordattentäterin hat sich am Montag vor einem Polizeiposten auf der zentralen Flaniermeile der Hauptstadt in die Luft gesprengt.



Von Paul-Anton Krüger , Moritz Baumstieger

Tunesiens Hauptstadt ist Ziel eines Selbstmordanschlags worden. Auf der Avenue Habib Bourgiba, der zentralen Flaniermeile in der Innenstadt von Tunis, sprengte sich eine Frau vor einem Polizeiposten in die Luft. Nach Angaben eines Sprechers der tunesischen Sicherheitskräfte wurden mindestens 20 Menschen verletzt, 15 von ihnen seien Polizisten, fünf andere Passanten. Das Innenministerium befindet sich wie andere hochgesicherte Gebäude, darunter Frankreichs Botschaft, nur wenige Meter vom Anschlagsort entfernt. Die 1988 geborene Angreiferin, die nicht polizeibekannt war und aus einem Ort 220 Kilometer südlich von Tunis stammte, kam bei dem Angriff ums Leben. Bilder tunesischer Medien zeigten ihre auf dem Boden liegende Leiche.

Die Hauptstadt Tunis ist bereits mehrmals Ziel von Terrorattacken geworden. Im März 2015 eröffneten drei Bewaffnete vor dem Nationalmuseum Bardo mit automatischen Gewehren das Feuer und nahmen Geiseln. Sie töteten 22 Menschen, unter ihnen viele europäische Touristen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Tat für sich. Im November desselben Jahres sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Bus der Präsidentengarde in die Luft und tötete zwölf Menschen. Auch diesen Angriff nahm der IS in Anspruch. Die Ermittler fanden aber keine Belege dafür. Im Juni 2016 tötete ein Angreifer bei Sousse am Strand und in einer Hotelanlage 36 Touristen mit einem Sturmgewehr, bevor er erschossen wurde. Es war das schwerste Attentat in der Geschichte des Landes. Zuletzt waren im Juli im Grenzgebiet zu Algerien sechs Soldaten der Nationalgarde getötet worden, dies wird dem tunesischen Ableger des Terrornetzwerks al-Qaida zugeschrieben.