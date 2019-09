Kurz nach dem Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 hat US-Präsident Donald Trump den Tod des Sohnes des ehemaligen al-Qaida-Chefs Osama bin Laden bestätigt. Hamza bin Laden sei bei einem Anti-Terror-Einsatz "in der Region Afghanistan/Pakistan" getötet worden, teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Als hochrangiges al-Qaida-Mitglied sei Hamza bin Laden bei dem Terrornetz für Planungen und die Zusammenarbeit mit Terrorgruppen verantwortlich gewesen. Zum Todeszeitpunkt machte das Weiße Haus keine Angaben. Hamzas Vater Osama bin Laden galt als Drahtzieher der Anschläge vom 11. September 2001 in New York und Washington. 2011 spürte ein US-Kommando den 54-Jährigen im pakistanischen Abbottabad auf und tötete ihn. Hamza bin Laden soll danach eine führende Rolle bei al-Qaida eingenommen haben.