Eine Syrien-Rückkehrerin aus Herne ist als IS-Terroristin zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die 34-Jährige habe Zahlungen vom Islamischen Staat erhalten und ihre Kinder an Schießübungen teilnehmen lassen, befand das Oberlandesgericht in Düsseldorf bei der Urteilsverkündung. Treibende Kraft, sich dem IS anzuschließen, sei allerdings ihr Ehemann gewesen, hielt ihr das Gericht zugute. Für eine eigene radikal-islamische Einstellung der Angeklagten habe man keine Anhaltspunkte gefunden.