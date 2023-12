Das Urteil für die mörderischen Messerattacken, die ein IS-Anhänger im April in Duisburg begangen hat, ist rechtskräftig. Bis zum Fristablauf um Mitternacht sei keine Revision eingelegt worden, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Der 27-Jährige Islamist hatte die Höchststrafe erhalten und war wegen Mordes und vierfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte zudem die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt, was eine Entlassung nach 15 Jahren Mindesthaftdauer praktisch ausschließt. Zudem verhängte das Gericht eine anschließende Sicherungsverwahrung. Der Syrer hatte ein umfassendes Geständnis abgelegt und gesagt, er habe so viele Menschen wie möglich töten und dann möglichst selbst getötet werden wollen, "damit ich als Märtyrer sterbe".