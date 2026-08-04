Hätte der tödliche Anschlag am Rande des Christopher-Street-Days in Berlin verhindert werden können? Hatte Abdul B. Mittäter? Der Innenausschuss des Bundestages hat am Dienstag Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Vertreter der Sicherheitsbehörden befragt, um mehr zu den Hintergründen des islamistisch motivierten Terroranschlags vom 25. Juli zu erfahren. Doch bei der nicht öffentlichen Sitzung blieben laut Teilnehmern zentrale Fragen offen. Umstritten blieb etwa die Frage, ob die Sicherheitsbehörden ihre Erkenntnisse zur Gefährlichkeit des Attentäters an Gericht und Staatsanwaltschaft voll weitergegeben haben. Die Behörden hatten Abdul B. seit Jahren auf dem Schirm, er war verurteilt, als Gefährder eingestuft und überwacht worden.