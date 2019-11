Die Türkei will noch in dieser Woche sieben deutsche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat in die Bundesrepublik zurückschicken - einen von ihnen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge schon an diesem Montag. Sie würden in Abschiebezentren festgehalten, sagte ein Sprecher des türkischen Innenministeriums am Montag. Ein amerikanischer IS-Kämpfer sei bereits abgeschoben worden.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sitzen derzeit 1149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger.

Die Türkei hatte in den vergangenen Wochen europäische Staaten dafür kritisiert, dass diese nicht bereit seien, Staatsangehörige aufzunehmen, die sich dem IS angeschlossen hatten und im Nahen Osten in Gefangenschaft geraten sind. Sie drohte, diese Menschen auch dann zurückzuschicken, wenn ihnen die Staatsbürgerschaft mittlerweile aberkannt worden sei.

Im Umgang mit Anhängern der Terrorgruppe hatte die Bundesregierung zuletzt eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verpflichtete das Auswärtige Amt, eine deutsche Ex-Anhängerin des IS und deren Kinder aus Nordostsyrien zurückzuholen.

Die Bundesregierung hatte sich grundsätzlich zur Aufnahme der Kinder von IS-Angehörigen aus Syrien bereit erklärt, nicht aber ihrer Mütter. Dem widersprachen die Richter am Oberverwaltungsgericht ausdrücklich, da sie das grundgesetzlich verankerte "besondere Schutzbedürfnis der Familie" verletzt sehen.