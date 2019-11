Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat Rache an den USA für den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi angekündigt. "Vorsicht vor Vergeltung gegen ihre Nation und ihre Brüder von Ungläubigen und Abtrünnigen", sagte ein IS-Sprecher an die USA gewandt in einer Videobotschaft, die der Nachrichtendienst der Miliz Amak veröffentlichte. Der IS bestätigte auch den Tod Bagdadis und des IS-Sprechers Abu al-Hassan al-Muhadschir. Als Nachfolger Bagdadis wurde Abu Ibrahim al-Kuraischi benannt. Experten war dieser Name nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte vor einer Woche Bagdadis Tod bekannt gegeben. Demnach starb er bei einem Einsatz von US-Spezialkräften im Nordwesten von Syrien.