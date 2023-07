Knapp vier Jahre nach der Rückkehr aus Syrien ist eine Frau wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Frankfurt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sie habe die Vereinigung von innen heraus gefördert, sagte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung am Montag vor dem Oberlandesgericht. Das Urteil lautet auch auf Verletzung der Fürsorgepflicht, weil die heute 33-Jährige ihre kleinen Söhne mit nach Syrien genommen und den Gefahren des Bürgerkriegs ausgesetzt hatte. 2016 wurde sie mittels gefälschter Papiere über die Türkei nach Syrien geschleust, dort war ihr Mann IS-Kämpfer. Sie gliederte sich laut Urteil sofort in die Terrororganisation ein.