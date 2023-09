Terrorprozess in Belgien

Salah Abdeslam beim Gerichtsprozess zu den Terroranschlägen in Brüssel.

Salah Abdeslam, Teil der Terrorzelle, die 2015 in Paris und wenig später in Brüssel Anschläge verübte, ist auch in Belgien schuldig gesprochen worden - auf ein zweites Mal lebenslänglich verzichtete das Gericht.