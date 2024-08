Terrorgefahr:Warum das BKA heimlich Wohnungen durchsuchen soll

Das allerdings könnte sich nun ändern, denn dem Bundesinnenministerium reichen diese Befugnisse in besonders bedrohlichen Terrorlagen nicht mehr aus. Das Ressort von SPD-Politikerin Nancy Faeser will noch weiter gehen und dem Bundeskriminalamt auch bislang unmögliche heimliche Durchsuchungen von Wohnungen erlauben. So geht es aus einem 66-seitigen Referentenentwurf hervor, der der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus sieht der Entwurf eine Befugnis zum verdeckten Betreten von Wohnungen vor – entweder um dort eine Online-Durchsuchung und Telekommunikationsüberwachung oder eine Haussuchung vorzunehmen.

„Hohe Hürden“ und „Ultima Ratio“

Das Ministerium verfolgt das Ziel, das BKA vor allem für Ermittlungen unter Zeitdruck mit weitreichenden Kompetenzen auszustatten. Die Maßnahmen sollten letztlich nur dann erlaubt sein, wenn „eine konkretisierte Gefahrenlage hinsichtlich der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags im Raum steht und nur noch Unsicherheit dahin gehend besteht, in welchem konkreten Stadium sich die Tatplanung befindet“, heißt es wörtlich in dem Entwurf zur Begründung. Die Sicherheitsbehörden bräuchten schließlich zeitgemäße Befugnisse, um Tatverdächtige oder Gefährder insbesondere im Bereich von Terrorismus sowie schwerer und organisierter Kriminalität sowohl schnell als auch effektiv identifizieren und lokalisieren zu können, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Allerdings schränkte das Ministerium schon im Entwurf ein, möglich solle das alles nur „unter sehr hohen Hürden als Ultima Ratio“ werden.

Selbst wenn nur Ausnahmefälle dieses Vorgehen rechtfertigen sollen: Seit der Entwurf am Dienstag bekannt wurde, schlagen die Wellen hoch. Auch innerhalb der Regierung ist der Vorstoß umstritten. Über den Plan werde noch beraten, sagten am Mittwoch Sprecher des Innen- und des Justizministeriums. Vor allem Faesers Ressortkollege Marco Buschmann von der FDP dürfte mit dem Vorhaben ein Problem haben. Die Liberalen blockieren seit Monaten auch andere Vorstöße Faesers, die dem BKA mehr Kompetenzen verschaffen sollen. Dazu gehört etwa der Plan, Telekommunikationsunternehmen zur anlasslosen Speicherung von IP-Adressen zu zwingen.

Der DJV-Vorsitzende fühlt sich an Polizeistaaten erinnert

Auch über die Politik hinaus löste das Vorhaben Wirbel aus. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) lehnt die Vorschläge des Innenministeriums ab. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster warnte am Mittwoch vor Auswirkungen heimlicher Wohnungsdurchsuchungen auf Journalistinnen und Journalisten: „Heimliche Einbrüche erinnern an die Methoden von Polizeistaaten, aber nicht von freiheitlichen Demokratien“, sagte Beuster. Dabei drohe der Informantenschutz auf der Strecke zu bleiben.

Die Fahnder allerdings mahnen angesichts wachsender Terrorgefahren in Deutschland seit Monaten neue Möglichkeiten der Gefahrenabwehr an. So könne ein Ziel der verdeckten Durchsuchung von Wohnungen sein, mögliche Tatmittel ohne Wissen des Betroffenen unbrauchbar zu machen, erklärt das Innenministerium in seinem Entwurf. So könne Munition ausgewechselt oder ein Grundstoff für die Sprengstoffherstellung ausgetauscht werden, um einen Anschlag zu verhindern.

Auch das Abhören von Verdächtigen soll damit effektiver möglich sein. Der physische Zugriff auf IT-Geräte sei die „technisch sicherste und schnellste Möglichkeit“, um Software zu installieren, die für den Zugriff auf informationstechnische Systeme notwendig sei. Auch diese Maßnahme solle jedoch „ausschließlich zum Zweck der Gefahren des internationalen Terrorismus“ erlaubt sein.

Insider halten es dennoch für äußerst fraglich, ob sich das Bundesinnenministerium mit den weitreichenden Vorstellungen innerhalb der zerstrittenen Ampelkoalition durchsetzen kann. „Es drohen harte Verhandlungen“, sagt ein Beteiligter.