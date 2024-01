Ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung für den Kölner Dom festgesetzter Mann kommt vorerst nicht wieder frei. Gegen den 25-Jährigen habe das Amtsgericht Dortmund am Freitag einen Abschiebehaftbefehl erlassen, teilte die Kölner Polizei mit. Nähere Details zum Inhalt des Haftbefehls wurden nicht mitgeteilt. Der Tadschike hatte zu einer Gruppe von vier Männern gehört, die die Polizei an Silvester an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen in Gewahrsam genommen hatte. Während die anderen drei Verdächtigen an Neujahr wieder entlassen wurden, blieb der 25-Jährige, der im Kreis Düren aufgegriffen worden war, vorerst im sogenannten Langzeitgewahrsam. Ein weiterer Verdächtiger, den die Polizei an Heiligabend festgesetzt hatte, war nach seinem Langzeitgewahrsam ebenfalls nicht wieder frei gekommen. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl aus Österreich vor, nach Angaben der Kölner Generalstaatsanwaltschaft befindet er sich nun in Auslieferungshaft.