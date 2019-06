23. Juni 2019, 18:50 Uhr Terror Vermisste Islamisten

Von mehr als 160 deutschen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" hat sich nach Regierungsangaben die Spur verloren. Derzeit fehlten Hinweise auf deren Verbleib, erklärte das Bundesinnenministerium auf Anfrage der FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg. Ein Großteil dieser nach Syrien oder in den Irak ausgereisten Islamisten dürfte wahrscheinlich im Zuge von Kampfhandlungen in den vergangenen Jahren getötet worden sein, heißt es in dem Schreiben, über das zuerst die Welt am Sonntag berichtete. "Vereinzelt könnte es diesen Personen auch gelungen sein, sich abzusetzen und/oder unterzutauchen", so das Ministerium. Von etwa 1050 ins Kampfgebiet ausgereisten Islamisten befindet sich etwa ein Drittel wieder in der Bundesrepublik. Zu mehr als 220 Personen lägen Hinweise vor, dass sie in Syrien oder dem Irak ums Leben gekommen seien.