Von Christoph Koopmann und Georg Mascolo, München/Berlin

Das Grundrauschen war nie weg, aber lange war es nur im Hintergrund zu hören. Grundrauschen, damit meinen Verfassungsschützer und Polizisten: die Islamisten, die nie aufgehört haben, übelste Pläne zu schmieden. Aber relativ lange fanden sich in der Statistik verübter oder geplanter Anschläge eben nur relativ wenige Einträge. Das Phänomen schien an Bedeutung zu verlieren im Vergleich zur Hochphase zwischen 2015 und 2017 mit verheerenden Anschlägen in Paris, Nizza, Brüssel und Berlin. Aber neuerdings gehen die Zahlen wieder nach oben, in Brüssel hat im Oktober ein Islamist zwei schwedische Fußballfans erschossen, in Paris hat ein Attentäter am vergangenen Wochenende einen Deutschen erstochen. Und hierzulande gibt es auffallend viele Festnahmen.