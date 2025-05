Von Lena Kampf und Christoph Koopmann

Zwei Tage vor der jüngsten Bundestagswahl, am 21. Februar, passierte es in Berlin am Holocaust-Mahnmal. Zwischen den Stelen, die dort an die sechs Millionen ermordeten Juden erinnern, näherte sich der Angreifer einem spanischen Touristen von hinten und stach ihm ein Jagdmesser in die Kehle. Der Angreifer rief „Allahu akbar“, Gott ist größer, dann flüchtete er. Der Tourist überlebte nur durch eine Notoperation.