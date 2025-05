Bei einem Selbstmordanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Ein Attentäter habe sich zu Fuß Zugang zu einem Militärlager verschafft und sich dort unter rund 200 jungen Männern in die Luft gesprengt, die sich gerade für die somalische Armee rekrutieren lassen wollten, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben wurden mindestens 16 weitere Menschen verletzt. Es wurde damit gerechnet, dass die Opferzahl noch steigt. Die Explosion war in mehreren Teilen der Stadt zu hören.Die islamistische Miliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag über ihren Radiosender für sich und gab an, Dutzende neue Rekruten getötet zu haben. Die mit dem Terrornetzwerk al-Qaida verbundene Gruppe warf der Regierung vor, arbeitslose Jugendliche auszunutzen, um sie in den Kampf gegen die Miliz zu schicken.Al-Shabaab ist eine Terrormiliz, die seit Jahren in Somalia und darüber hinaus Anschläge verübt und das Ziel verfolgt, einen Gottesstaat auf Grundlage der Scharia zu errichten. In den vergangenen Wochen kam es insbesondere im Süden und Zentrum des Landes vermehrt zu erneuten Gefechten zwischen Regierungstruppen und der Miliz.