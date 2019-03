15. März 2019, 08:50 Uhr Terror in Neuseeland Was über den Anschlag bekannt ist

Bei einem der Täter soll es sich um einen rechtsextremen Australier handeln. Die Fakten im Überblick.

In zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat mindestens ein Schütze das Feuer eröffnet und mindestens 40 Menschen getötet sowie weitere verletzt. Das ganze Land steht unter Schock, Premierministerin Jacinda Ardern sprach von "einem der schwärzesten Tage Neuseelands". Die Angriffe seien als "Terroranschlag" zu werten, der offenbar "gut vorbereitet" gewesen sei. Was wir über den Angriff wissen - und was noch unklar ist.

Was wir wissen

Die Zahl der Toten ist inzwischen bekannt: Premierministerin Ardern bestätigte, dass es mindestens 40 Tote gegeben habe. 20 weitere seien teils schwer verletzt worden. Zunächst hatten Medien von mindestens neun Toten gesprochen.

Vier Verdächtige konnte die Polizei bereits festnehmen, drei Männer und eine Frau. Sie hatten Sprengsätze an ihren Autos befestigt.

Die Angriffe fanden in der Masjid-al-Noor-Moschee im Stadtzentrum von Christchurch und in einer Moschee im Vorort Linwood statt. Sie ereigneten sich während des Freitagsgebets, als die Moscheen voll waren. Gegen 13:15 Uhr Ortszeit fielen die ersten Schüsse.

Einer der Täter streamte seine Tat live auf Facebook. Facebook löschte seine Accounts nach einem Hinweis der Polizei. Das Video kursiert trotzdem weiter im Netz.

Der mutmaßliche Terrorist, der die Masjid-al-Noor-Moschee angriff, ist nach Angaben von Australiens Premier Scott Morrison ein rechtsextremer Australier. Er habe zuvor auf keiner Terrorliste gestanden.

Was wir nicht wissen