15. März 2019, 22:28 Uhr Anschlag in Neuseeland Neuseeland will Waffengesetze verschärfen

Der mutmaßliche Attentäter soll für fünf der beim Anschlag verwendeten Waffen entsprechende Waffenscheine besessen haben. Neuseelands Premierministerin will daraus Konsequenzen ziehen.

Nach dem Anschlag auf zwei Moscheen am Donnerstag will Neuseeland seine Waffengesetze ändern. Das kündigte Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern bei einer Pressekonferenz am Samstagmorgen (Ortszeit) an.

Wie Ardern erklärte, habe der mutmaßliche Attentäter fünf Waffen benutzt, darunter zwei halbautomatische Waffen. Für diese Waffen habe er entsprechende Scheine besessen und sie nach neuseeländischem Recht besitzen dürfen.

Daraus werde man jetzt Konsequenzen ziehen und die Debatte über die Waffengesetze erneut in den Fokus rücken. Die Gesetze "werden sich ändern", unterstrich Ardern. Mehrmals habe es in den vergangenen Jahren bereits Anläufe gegeben, "jetzt ist die Zeit für eine Veränderung", sagte sie. Vor allem werde sie ein Verbot von halbautomatischen

49 Menschen kamen am Freitag bei dem Anschlag in Christchurch ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Ein 28-jähriger Australier gilt als Haupttäter. Zuletzt wohnte er in Dunedin südlich von Christchurch. Zwei weitere Verdächtige sind noch in Haft, wie Ardern bestätigte. Die Ermittlungen darüber, ob und wie die an den Anschlägen beteiligt waren, laufen noch. Der mutmaßliche Haupttäter wird am Samstag einem Richter vorgeführt.

Zunächt hatte die Polizei vier Personen festgenommen. Bei der vierten Person aber habe es sich um einen Bürger gehandelt, der zwar ebenfalls bewaffnet gewesen sei, vor Ort aber versucht habe zu helfen, sagte Ardern.