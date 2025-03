Interview: Christoph Koopmann und Christian Wernicke, Düsseldorf

Die Attentate der vergangenen Monate haben die Debatte über die Sicherheit in Deutschland befeuert. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert von der nächsten Bundesregierung neue Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz und weniger Datenschutz. In seinem Büro in Düsseldorf erklärt der 72-Jährige, wie er härter gegen Missbrauchstäter und Terroristen vorgehen möchte. Und warum Schwarz-Rot schaffen müsse, was bisher scheiterte.