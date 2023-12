Ein Islamist ersticht in Paris einen deutschen Touristen. Schnell ist klar: Der mutmaßliche Täter stand auf der Liste der Gefährder, saß für einen geplanten Anschlag sogar schon in Haft. Die Sorge vor weiterem Terror in Frankreich wächst.

Von Oliver Meiler, Paris

Wieder war der Täter den Behörden bekannt, und wieder half das nichts. In Paris hat ein 26-jähriger Franzose, den der französische Inlandsgeheimdienst in seinen Karteien als möglichen Gefährder geführt hatte, als sogenannten "Fiché S", mit einem Messer und einem Hammer Passanten angegriffen, die sich beim Eiffelturm aufhielten. Ein 24-jähriger deutscher Tourist wurde dabei am Rücken und an der Schulter getroffen, er erlitt einen Herzstillstand und starb. Seine Partnerin kam mit einem Schock davon. Der mutmaßliche Attentäter griff danach zwei weitere Personen an, verletzte einen mit dem Hammer am Auge. Dann gelang es der Polizei, ihn mit einem Taser zu stoppen. Er hatte offenbar gedroht, sich in die Luft zu sprengen.