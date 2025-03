Der IS ruft zu Anschlägen auf Karnevalsumzüge auf. Und gerade erst hat es Attentate in München, Berlin, in Österreich und Frankreich gegeben. Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler über die Gründe – und über Probleme, die eine schärfere Asylpolitik allein nicht lösen könne.

Interview von Christoph Koopmann

Es ist eine eindeutige Aufforderung, die der IS auf einem seiner Propagandakanäle verbreitet: „Wähle dein nächstes Angriffsziel“, steht da. Darunter sind Karnevalsumzüge in Köln aufgeführt, eine kleine Faschingsveranstaltung in Nürnberg, ein Festival in Rotterdam. Und ein Hashtag: „#LetsSlaughter“, lasst uns schlachten. Die Drohung folgt nur wenige Tage nach offenbar islamistisch motivierten Anschlägen in München, Berlin, im österreichischen Villach und im französischen Mulhouse im Elsass. Warum häufen sich Attentate und Terrordrohungen gerade? Und was lässt sich gegen die Gefahr tun? Hans-Jakob Schindler vom Thinktank Counter Extremism Project hat die Szene eng im Blick.