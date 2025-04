Auf zahlreichen Berliner Straßen, auf denen bisher Tempo 30 gilt, soll bald wieder schneller gefahren werden dürfen. So werde die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 23 Hauptstraßen noch in diesem Jahr auf Tempo 50 angehoben, kündigte CDU-Fraktionschef Dirk Stettner an. „Wir machen jetzt die grünen Verbotsphantasien rückgängig und kehren zur Straßenverkehrsordnung zurück“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung B.Z.. Die CDU hatte Anfang 2024 in Aussicht gestellt, in Berlin werde bis Mitte desselben Jahres auf zahlreichen Hauptstraßen wieder Tempo 50 gelten.