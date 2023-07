Straßenverkehr:Zeitenwende mit angezogener Handbremse

Von Tim Frehler, Aachen/Meerbusch

Die Verkehrswende hat in Meerbusch gerade eine Rolle rückwärts hingelegt, zu sehen im Stadtteil Lank-Latum: Dort führt die Gonellastraße durch ein Wohngebiet und kreuzt die Fußgängerzone. Bislang galt hier durchgehend Tempo 30, an der Kreuzung gaben Stoppschilder Fußgängern und Radfahrern Vorrang vor Autos. Seit 1989 standen die Schilder hier. Im Juni hat das Verwaltungsgericht in Düsseldorf sowohl das Tempolimit aufgehoben als auch die Stoppstelle für unzulässig erklärt.