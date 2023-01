Die Telekom schaltet die letzten Telefonzellen ab. Ohne großen Aufwand, ein Softwareupdate reicht. Und dann? Wird vermisst werden, was niemand mehr braucht?

Von Henrik Rampe, München

Klar könnte man sich jetzt da reinstellen, den Hörer abnehmen und eine Nummer wählen. Genau deshalb steht sie ja hier, die Telefonzelle, Modell TelH90m. Die 90 steht für das Baujahr: 1990. Das "m" für modern, zu erkennen an der integrierten SMS-Funktion. München-Giesing, Konradinstraße. In der TelH90m leuchtet das Display, und aus dem Hörer knarzt eine Frauenstimme: "Eine Tarifeinheit kostet zehn Cent. Die Tarife für Gespräche zu Festnetznummern im Inland erfahren Sie, wenn Sie die 1 wählen." Alles wie immer also. Noch.