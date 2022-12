So ging schnelle Kommunikation 1931: Ein Postbeamter bietet auf dem Anhalter Bahnhof in Berlin als Service für Reisende die Annahme von Telegrammen und Ferngesprächen an.

Von Lothar Müller

Ein Gespenst wird am Ende dieses Jahres beerdigt, ein Schattenwesen im Reich der alten, auf Papier zugestellten Post. Lapidar hat ein Sprecher der Deutschen Post bestätigt: "Wir stellen das Produkt Telegramm zum Ende des Jahres ein." Ein letztes Aufblühen wird ihm beschieden sein, Tausende werden sich ein Telegramm mit dem letzten Zustelldatum - 31.12.2022 - sichern wollen.

Sie können das bequem online erledigen, aber ganz billig wird es nicht. Ein Mini-Telegramm (bis 160 Zeichen) kostet 12,90 Euro, ein Maxi-Telegramm (bis 480 Zeichen) 18,35 Euro, mit Schmuckblatt jeweils 4,20 Euro mehr. Das lässt nicht von ungefähr an Blumensträuße denken. Die Koppelung von Telegramm und Schmuckblatt war im frühen zwanzigsten Jahrhundert eine seiner Errungenschaften, durch die es Anschluss an die Bildmedien fand. Am Ende war die Symbiose mit dem Schmuckblatt das einzige Angebot, das ihm geblieben war. Glückwunsch- oder Kondolenztelegrammen war ein unsichtbares Ausrufungszeichen zugewachsen, schon dadurch, dass sie überhaupt verschickt wurden.

Dieses Geschäftsmodell, das mit den Schmuckblättern "Sektgläser" (Geburtstag, Jubiläum etc.) , "Blumen" (Geburtstag, Muttertag, Valentinstag) , "Muffin mit Kerze" (Geburt, Schulanfang), "Sprung" (Kommunion/Konfirmation, Abitur, neuer Lebensabschnitt) und "Trauer" (einschließlich Genesungswünsche) verbunden war, stellt die Deutsche Post nun ein.

Allen diesen Varianten ist gemeinsam, dass sie Privattelegramme sind und auf bekannte Daten oder Ereignisse reagieren. Seinen Aufstieg im 19. Jahrhundert verdankte das Telegramm dem Unerwarteten, den ökonomischen Interessen an der Beschleunigung der Nachrichtenzirkulation, den Investitionen in die Elektrifizierung der Kommunikationsmedien, es war mit den Neuigkeiten und den Projekten im Bunde, wurde politisch explosiv wie in der "Emser Depesche", zu der Bismarck ein internes Regierungstelegramm umschrieb.

Die transatlantischen Unterseekabel standen für die Internationalisierung des Telegrafenverkehrs, die Telegrafenstangen entlang der Eisenbahnlinien prägten die Alltagswahrnehmung ganzer Generationen und gingen als vertikale Gliederungselemente in die bildende Kunst der Moderne ein. Oft wurde das Eintreffen eines Telegramms in Privathaushalten als Schrecksekunde erlebt, verschmolz der Telegramm- mit dem Todesboten.

Voraussetzung der alltagsprägenden Kraft des Telegramms war seine Verbilligung durch die Tarifreformen im späten 19. Jahrhundert. Der 1876 in Deutschland eingeführte, als Modell international erfolgreiche Worttarif verband eine Grundtaxe von 20 Pfennig mit einem Gebühr von fünf Pfennig pro Wort.

Das war nicht nur sozial-, sondern auch sprachgeschichtlich von Bedeutung. Das Knappheitsgebot des Telegramms machte Schule als "Telegrammstil". In Reinhard Meys "Ankomme Freitag den 13. um 14 Uhr. Christine" wurde er zum Chanson. Doch blieb selbst die Philosophie von ihm nicht unberührt. Noch 1979 formulierte Jean-Paul Sartre die bestürzendste Nachricht, die im 19. Jahrhundert zirkulierte, im Telegrammformat: "Gott tot. Stop. Kein Testament." Längst ausgestorben ist inzwischen das Telegramm, das eine Todesnachricht enthält. Das Ende des Telegramms wurde zuerst online gemeldet.