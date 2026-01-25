In Deutschland arbeiten so viele Menschen in Teilzeit wie noch nie. Im vergangenen Jahr hat die Teilzeitquote zum ersten Mal in einem Quartal die 40-Prozent-Marke überschritten. Teile der CDU sehen das angesichts des Fachkräftemangels als Problem – und wollen das pauschale Recht auf Teilzeit abschaffen. Das geht aus einem Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion für den Bundesparteitag Ende Februar hervor. Er trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Zuerst hatte der Stern darüber berichtet.
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will das Recht auf Teilzeit abschaffen. Kritik kommt aus allen Richtungen: von Experten, dem Koalitionspartner, aus der Opposition – und aus der eigenen Partei.
Von Vivien Timmler, Berlin
