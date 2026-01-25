Zum Hauptinhalt springen

UnionCDU-Flügel fordert Ende von „Lifestyle-Teilzeit“

Lesezeit: 3 Min.

Sind beide der Meinung, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten sollten: Bundeskanzler Friedrich Merz und die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann.
Sind beide der Meinung, dass die Deutschen wieder mehr arbeiten sollten: Bundeskanzler Friedrich Merz und die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann. (Foto: Jens Schicke/SZ Photo)

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion will das Recht auf Teilzeit abschaffen. Kritik kommt aus allen Richtungen: von Experten, dem Koalitionspartner, aus der Opposition – und aus der eigenen Partei.

Von Vivien Timmler, Berlin

In Deutschland arbeiten so viele Menschen in Teilzeit wie noch nie. Im vergangenen Jahr hat die Teilzeitquote zum ersten Mal in einem Quartal die 40-Prozent-Marke überschritten. Teile der CDU sehen das angesichts des Fachkräftemangels als Problem – und wollen das pauschale Recht auf Teilzeit abschaffen. Das geht aus einem Antrag der Mittelstands- und Wirtschaftsunion für den Bundesparteitag Ende Februar hervor. Er trägt den Titel „Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit“. Zuerst hatte der Stern darüber berichtet.

Zur SZ-Startseite

Parteitag
:Verabschiedet sich die CDU von den Klimazielen?

Das Ziel der Klimaneutralität war auch für die Union bisher Gesetz. Doch nun nehmen Teile des Wirtschaftsflügels Abstand davon. In der Partei löst das Unruhe aus.

SZ PlusVon Michael Bauchmüller und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite