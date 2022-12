Junge Menschen stärker einbinden - das ist das Ziel eines neuen "Bündnisses für die junge Generation", das Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Donnerstag vorgestellt hat. Es gehe darum, "die Interessen junger Menschen überall mitzudenken, ihre Bedürfnisse prioritär zu berücksichtigen und sie an allen relevanten politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu beteiligen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von mehr als 130 Erstunterzeichnenden aus Politik, Wissenschaft, Verbänden, Kultur, Medien, Sport und Religionsgemeinschaften. Die Partner wollen den Angaben zufolge als Multiplikatoren die Anliegen junger Menschen in der gesellschaftlichen Debatte stärken.