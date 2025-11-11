Iran erlebt eine extreme Dürre, in der Hauptstadt wird nachts das Wasser gesperrt, zudem leiden die Menschen unter verpesteter Luft. Der Präsident wartet auf Regen – und kündigt harsche Maßnahmen an.

Am 4. Mai geschah in Teheran etwas, das sich bis heute nicht wiederholt hat. Die Wetterstation auf dem Inlandsflughafen von Teheran-Mehrabad meldete eine Niederschlagsmenge größer als Null, nämlich 0,3 Millimeter. Es regnete in der iranischen Hauptstadt. Ein klein wenig.