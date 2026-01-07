Am Abend kann Shanyan nicht sprechen, „bin gerade auf der Straße“, schreibt er in einer Telegram-Nachricht. Shanyan, 24, ist ein junger Teheraner, ein angehender Ingenieur. Einer, der in den sozialen Medien in Kapuzenpulli und Sonnenbrille posiert. „Ich melde mich“, schreibt er und schickt ein paar Emojis: Herzen in den iranischen Farben, grün, weiß und rot. Ein Faust-Emoji. Und eine Sanduhr. Als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis etwas passiert.