Einer der früheren Chef-Unterhändler im internationalen Ringen um das iranische Atomprogramm, Abbas Araktschi, soll neuer Außenminister des Landes werden. Präsident Massud Peseschkian schlug ihn am Sonntag dem iranischen Parlament vor. „Ab Montagmorgen bis zum Ende der Woche werden die Parlamentskommissionen die Vorschläge zu den Ministern prüfen“, sagte Parlamentssprecher Mohammed Baker Kalibaf der staatlichen Nachrichtenagentur Student News Network. Neuer Ölminister soll Mohsen Pakneshad werden, der zwischen 2018 und 2021 Vize-Ölminister war und führende Posten in staatlichen Öl-Unternehmen innehatte. Araktschi gilt als erfahrener, pragmatischer Diplomat. Er war in den Atomgesprächen mit dem Westen sowie China und Russland zwischen 2013 und 2021 auch Chef-Unterhändler.