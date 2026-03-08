Zum Hauptinhalt springen

IranDie Revolutionsgarde strebt zur Macht

Lesezeit: 4 Min.

Eigentlich hat die Islamische Republik eine familiäre Erbfolge immer abgelehnt, dennoch soll Modschtaba Chamenei (Mitte) offenbar seinem Vater als Oberster Führer der Nation folgen.
Eigentlich hat die Islamische Republik eine familiäre Erbfolge immer abgelehnt, dennoch soll Modschtaba Chamenei (Mitte) offenbar seinem Vater als Oberster Führer der Nation folgen. Rouzbeh Fouladi/IMAGO/Middle East Images

Die Ernennung von Modschtaba Chamenei zum Obersten Führer in Iran zeichnet sich ab. Es ist eine Kampfansage an US-Präsident Trump, der bei der Auswahl des Nachfolgers mitreden wollte.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Der Himmel über Teheran war schwarz am Sonntag, während die Menschen auf die Entscheidung warteten, wen das Regime nun als Nachfolger von Ali Chamenei ausgewählt hat, des getöteten Obersten Führers. Seit einer Woche ist das Land zumindest auf dem Papier führungslos. Das passiert zum ersten Mal, seit es die Islamische Republik gibt. Und es zeigt, in welcher Krise sich das Regime derzeit befindet.

Krieg gegen Diktatur
„Die Herrschaftseliten Irans haben so viel zu verlieren"

Regimewechsel? Darauf zielten Trump und Israel allenfalls als „Nebenprodukt" ihres Krieges ab, sagt der Politologe Aurel Croissant. Die Startbedingungen für eine Demokratie in Iran seien miserabel.

SZ PlusInterview von Katrin Albrecht und Michael Burkner

