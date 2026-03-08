Der Himmel über Teheran war schwarz am Sonntag, während die Menschen auf die Entscheidung warteten, wen das Regime nun als Nachfolger von Ali Chamenei ausgewählt hat, des getöteten Obersten Führers. Seit einer Woche ist das Land zumindest auf dem Papier führungslos. Das passiert zum ersten Mal, seit es die Islamische Republik gibt. Und es zeigt, in welcher Krise sich das Regime derzeit befindet.
IranDie Revolutionsgarde strebt zur Macht
Die Ernennung von Modschtaba Chamenei zum Obersten Führer in Iran zeichnet sich ab. Es ist eine Kampfansage an US-Präsident Trump, der bei der Auswahl des Nachfolgers mitreden wollte.
Von Raphael Geiger, Istanbul
