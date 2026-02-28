Es ist eines der ersten Handyvideos, die es an diesem Morgen aus Teheran in die sozialen Medien schaffen. Ein paar junge Frauen sind auf ein Hausdach gestiegen, von wo sie einen Blick über die Dächer der Hauptstadt haben. Jetzt, am frühen Samstag, sehen sie eine Rauchwolke, eine massive, offenbar das Ergebnis eines Luftangriffs.
NahostEin neuer Krieg beginnt, aber was ist das Ziel?
Lesezeit: 4 Min.
Unzählige Menschen flüchten aus der iranischen Hauptstadt: Israel und die USA greifen das Mullah-Regime in einer koordinierten Attacke an. Unklar aber bleibt, was US-Präsident Donald Trump genau erreichen will. Eine Analyse.
Von Raphael Geiger, Istanbul
Nahost:Iran feuert Raketen auf Israel und US-Stützpunkte
Das US-Militär bestätigt bislang den Angriff auf seine Basis in Bahrain. Doch auch aus Doha, Abu Dhabi und Kuwait werden Explosionen und Sirenenalarm gemeldet.
