Es ist eines der ersten Handyvideos, die es an diesem Morgen aus Teheran in die sozialen Medien schaffen. Ein paar junge Frauen sind auf ein Hausdach gestiegen, von wo sie einen Blick über die Dächer der Hauptstadt haben. Jetzt, am frühen Samstag, sehen sie eine Rauchwolke, eine massive, offenbar das Ergebnis eines Luftangriffs.