Massud Peseschkian ist neuer Präsident der Islamischen Republik Iran. Vom obersten Führer des Landes, Ali Chamenei, erhielt er die Ernennungsurkunde und dessen Segen und wurde somit zum neunten Präsidenten der Republik erklärt. Bei der Zeremonie in der Chomeini-Moschee in Teheran waren die gesamte politische Elite des Landes sowie zahlreiche ausländische Diplomaten anwesend. Der als moderat geltende Peseschkian hatte die Präsidentenstichwahl Anfang Juli gegen den Hardliner-Kandidaten Said Dschalili gewonnen. In Iran jedoch ist laut Verfassung Chamenei das politische und religiöse Staatsoberhaupt und der Präsident agiert lediglich als Regierungschef. Daher hat auch nicht er, sondern Chamenei das letzte Wort in allen strategischen Belangen.